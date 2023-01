VIDEO | Gf Vip, Daniele è nervoso e ne ha per tutti: parole pesantissime a Oriana

ROMA – È stata una serata a nervi tesi quella di ieri per Daniele Dal Moro. L’ex tronista si è reso protagonista di ben tre litigi con altrettanti coinquilini del Grande Fratello Vip: prima con Milena Miconi e poi con Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Ma soprattutto con la venezuelana ha avuto un diverbio molto lungo e a tratti aspro in cui sono volate parole grosse.

LA LITE TRA DANIELE E MILENA

Con l’attrice e showgirl la discussione nasce dopo le nomination della puntata di lunedì 16 gennaio. “Dove c’è sincerità casca l’asino – rimprovera Daniele a Milena – io con te non farei mai delle chiacchiere in amicizia“. La risposta di Milena è fulminea: “Io sono amica di tutti qui dentro”

Ma Daniele sembra parecchio infastidito dall’atteggiamento di Miconi: “Ricordati bene di quello che dici, perché io mi ricordo tutto. Sono una persona molto coerente, te l’ha detto anche Alfonso. Puoi chiedere anche a tante persone che sono qui dentro, io sono cento giorni che lo dimostro. Vediamo quando lo dimostrerai tu“.

Io quel cucchiaino glielo avrei tirato nella croce degli occhi già alla terza parola! #GFvip pic.twitter.com/6YSt5rjiSC — 𝕊𝕀𝕃𝕃 ⚡️ (@tradoloreenoia) January 17, 2023

IL LUNGO LITIGIO TRA DANIELE E ORIANA

Un confronto acceso, ma che passa quasi in sordina se paragonato alla lunghissima discussione tra Dal Moro e Oriana Marzoli, andata avanti per tutta la notte. Il motivo è sempre lo stesso: tra i due c’è feeling ma anche reciproca diffidenza. Un rapporto nato quasi per gioco, che secondo Daniele dovrebbe interrompersi se uno dei due dovesse provare qualcosa di più senza essere però corrisposto.

Tra Daniele e Oriana gli animi si accendono alla fine della puntata, quando si parla della nomination dell’ex tronista per Nicole, amica della venezuelana. Una nomination ingiusta per Oriana, mentre Daniele prova a farle cambiare idea su Murgia: “Dovresti fidarti di me, lo sai che sono sincero. E ricordati che lei è la prima che non si fida di te. Te lo dicono anche i tuoi fan che l’unico di cui devi fidarti sono io. Oriana, fai quello che vuoi, tanto non capisci niente“.

Marzoli gli rinfaccia allora il suo essere ondivago: “Un giorno mi baci e quello dopo nemmeno mi parli perché dici che non ti fidi“. La discussione sembra essersi chiusa qui, con Oriana che si allontana per confrontarsi con Nicole e Daniele che si rifugia da Wilma. Ma improvvisamente gli animi si riaccendono e Dal Moro attacca direttamente Murgia: “Tu non hai le palle, questo è assodato”, la accusa. E poi, mentre Oriana si riavvicina, dice a entrambe: “Tutte e due dovete stare distanti da me, non voglio più avere a che fare con voi“.

Ma non è finita qui. Poco dopo Daniele e Oriana tornano a confrontarsi faccia a faccia e lui tira in ballo Luca Onestini: “Si vede che ti piace Luca”. Lei nega ma lui non le crede. Poi si parla dell’eliminazione di Dana e Daniele ricorda che Oriana gli aveva confidato: “Chiunque esca tra lei e Nicole, sono contenta”. Una versione che la venezuelana nega categoricamente, facendo sbottare Dal Moro: “Sei la regina delle false. Ti dispiace che non ti ho più dato quel bacio? Sai perché l’ho fatto? Perché i tuoi baci chi li vuole? Sai di quelle come te quante ne trovo in giro? Centinaia. Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti altri ne prenderai”, conclude la sfuriata in dialetto veneto e con pochissima eleganza.