‘Rigopiano – Cronache dalla valanga’, la tragedia d’Abruzzo raccontata in un podcast

ROMA – La sera del 18 gennaio 2017 una valanga travolge il resort di Rigopiano. Delle 40 persone al suo interno, ne usciranno vive soltanto 11. A sei anni di distanza il Tgr Abruzzo torna a quella tragedia nel podcast in tre puntate dal titolo “Rigopiano – Cronache dalla valanga” disponibile online, dalla mezzanotte di martedì 17 gennaio, sul sito www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound. È il primo podcast firmato Rai Abruzzo: all’interno sei anni di lavoro, tra inchieste e ricordi, in un racconto che non trascura le emozioni dei giornalisti impegnati sul campo. Tre puntate per ripercorrere i primi momenti, i soccorsi e l’inchiesta, che in parte trae spunto dai servizi della testata giornalistica regionale dell’Abruzzo.

