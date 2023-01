Sanremo 2023, Amadeus torna sul tema Madame: “Un errore estrometterla”

ROMA – Sarebbe un peccato perdere Madame per lo scandalo vaccini e non averla tra i concorrenti di Sanremo 2023. Ne è sicuro Amadeus alla vigilia della kermesse e dopo la sessione di ascolto in anteprima fatta con la stampa ieri.

“Sulla cantante non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante, non anticipo la magistratura”, ha detto il direttore artistico escludendo anche che la stessa artista possa scegliere di ritirarsi.

Lo scorso dicembre, Madame ha ammesso ogni colpa e ad oggi rimane tra gli indagati nel caso finti vaccini Covid. A decidere sulla colpevolezza, insomma, sarà la sentenza del tribunale, quando arriverà. Al momento, “sarebbe un gravissimo errore se la estromettessi”, ha ribadito Amadeus.

LA CANZONE IN GARA A SANREMO 2023

Ed effettivamente, il brano di Madame in gara – “Il bene nel male” – è uno di quelli di cui sentiremo parlare anche ben oltre il festival, un po’ come successo a “Voce”, in gara nel 2021 (l’anno dell’obbligo del Green Pass). L’inedito scelto per Sanremo 2023 è un pezzo moderno, elettronico ed originale. “Sarò una puttana ma sei peggio di me”, canta Madame e proprio “Puttana” (si dice) doveva essere il titolo originario.

LE DIFFEENZE CON I CASI MONTESANO E REMIGI

Il caso di Madame fa subito pensare all’esclusione di Enrico Montesano da Ballando con le stelle, per aver indossato una maglietta fascista, e a quella di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno, per aver palpeggiato Jessica Morlacchi in puntata.

A fare le dovute differenze, però, è Stefano Coletta. Il direttore dell’area Intrattenimento Prime Time di Rai Uno ha, infatti, spiegato che negli ultimi due casi “era stato riscontrato il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico”.

Per quanto riguarda Madame “non sappiamo come sono andate le cose, a differenza degli altri casi dove ci sono prove evidenti”. Insomma, Madame sarà sul palco come previsto il 7 febbraio.