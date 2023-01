Video | A Roma cinghiali a spasso nei giardini davanti alla scuola Leopardi

ROMA – Proseguono gli avvistamenti di cinghiali nelle aree verdi di Roma. Dopo Villa Pamphili, dove nel weekend è stato necessario chiudere un ingresso per qualche ora, oggi è il turno dei giardini di via del Parco della Vittoria, nei pressi di via Trionfale. Qui i genitori dei bimbi che frequentano la scuola elementare Lepoardi hanno condiviso il prato davanti l’istituto con alcuni esemplari. Oltre che dai bambini, l’area è spesso frequentata anche dai cani, portati a spasso dai loro padroni.

