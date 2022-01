Speranza: “La scorsa settimana record di vaccini somministrati”

ROMA – “Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in soli sette giorni dall’inizio della campagna vaccinale. Grazie alle donne e agli uomini che lavorano ogni giorno perché questo sia possibile”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. A contribuire al record, l’estensione della vaccinazione alla fascia d’età 5-11 anni e la campagna per la dose booster aperta a tutti i vaccinati da almeno quattro mesi.

