Irto neo segretario regionale del Pd Calabria, al voto il 70% degli iscritti

REGGIO CALABRIA – Con l’elezione di Nicola Irto a nuovo segretario regionale del Pd calabrese, era l’unico candidato a seguito dell’esclusione di Mario Franchino, si conclude la prima fase della riorganizzazione del partito sul territorio. Al voto hanno partecipato circa il 70 per cento degli iscritti, chiudendo così la lunga fase commissariale, durata tre anni, coordinata da Stefano Graziano. Prima di Irto l’ultimo segretario politico di Pd in Calabria è stato Ernesto Magorno, attuale sindaco di Diamante (Cosenza) e senatore in quota Italia viva. I prossimi impegni dei dem saranno ora rivolti ai congressi provinciali e di circolo previsti tra il 18 e il 20 febbraio 2022.