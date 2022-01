Berlusconi diventa ‘Terminator B’, a Roma l’opera di Harry Greb

ROMA – L’elezione del nuovo presidente della Repubblica diventa protagonista della street art romana. È l’ormai celebre Harry Greb a dedicare il suo ultimo lavoro al tema con un’opera apparsa questa mattina in vicolo dei Granari, nel cuore della Capitale. Sullo sfondo della bandiera italiana, l’artista ha scelto di immortalare Silvio Berlusconi e di chiamare la sua opera ‘Terminator B‘. Il volto del leader del centrodestra, infatti, assume per metà le sembianze di Terminator, il celebre personaggio cinematografico interpretato nella sua prima versione da Arnold Schwarzenegger. Sotto, al posto dell’espressione ‘For president’, appare la scritta ‘For presilient’ con la ‘P’ cancellata da un tratto rosso. In questo modo, il termine ‘president’ diventa ‘resilient’.

