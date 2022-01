Cecilia D’Elia del Pd vince le elezioni suppletive di Roma

ROMA – “Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese”. Lo scrive su twitter Cecilia D’Elia (Pd), vincitrice delle elezioni suppletive di Roma centro. D’Elia ha conquistato il 59,43% delle preferenze, aggiudicandosi così il seggio alla Camera dei deputati rimasto libero dopo l’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. Dietro di lei Simonetta Matone, della Lega, con il 22,42% dei voti. A seguire Valerio Casini di Italia Viva (12,93), Beatrice Gamberini di Potere al Popolo (3,24%) e Lorenzo Vanni (1,97%).

LETTA: “SUCCESSO D’ELIA GRAN BEL SEGNALE”

“Il successo di Cecilia D’Elia è un gran bel segnale, ottimo viatico per una settimana importante”, scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd.

SERRACCHIANI: “BENVENUTA A D’ELIA”

“Con gioia do il benvenuto a Cecilia D’Elia nel Gruppo Pd della Camera a nome delle deputate e dei deputati democratici. Con la vittoria nel Collegio di Roma 1 arriva in Parlamento una donna di valore che sarà con noi in una fase delicata e fondamentale per il Paese. Buon lavoro Cecilia”. Lo afferma la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

ZINGARETTI: “FELICE PER IL CENTROSINISTRA, BUON LAVORO A D’ELIA”

“Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma. Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio a Cecilia D’Elia e un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che in queste settimane controcorrente hanno combattuto per questa bella vittoria”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.