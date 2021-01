Covid, 377 morti e 12.415 nuovi casi. Tasso positività al 5,9%

ROMA – Le vittime per coronavirus in Italia registrate nelle ultime ventiquattro ore sono 377. Ieri i decessi erano stati 475. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Da ieri in Italia sono stati individuati 12.415 nuovi casi di coronavirus a fronte di 211.078 tamponi effettuati (5,88% positivita’) considerando anche i test rapidi. Ieri i nuovi casi erano stati 16.310 con 260.704 tamponi (6,3%).

Sono in calo di 17 unita’ i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di terapie intensive per coronavirus passa cosi’ da 2.520 a 2.503.