Il viceministro Mauri contro Regione Lombardia: “Lavori di più, faccia meno polemiche”

ROMA – “Regione Lombradia farebbe bene a lavorare di piu’ e a commentare meno. Perche’ gli argomenti utilizzati nella polemica sono sbagliati: si usano i dati di 15 giorni prima perche’ sono gli unici dati certi e consolidati, e non si usano solo per la regione Lombardia ma per tutte le regioni d’Italia. E lo si fa da 35 settimane, cioe’ da quando e’ iniziata la divisione in fasce colorate. Inoltre, se anche volessimo usare la proiezione sui i dati piu’ recenti, come vorrebbe il Presidente Fontana, saremmo in ogni caso sopra il dato di 1,25, che fa entrare una regione in zona rossa. E ricordiamo che quando una Regione viene messa in zona rossa non e’ per penalizzarla, come ho sentito assurdamente dire, ma per tutelarne i cittadini. Quindi non c’e’ nessun motivo per polemizzare su una vicenda come che non andrebbe strumentalizzata, per rispetto innanzitutto dei lombardi”. Cosi’ il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri intervistato da Skytg24.

