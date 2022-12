Morgan compie 50 anni e festeggia con un concerto a Roma

ROMA – ‘Morgan50’, è questo il titolo dell’evento con cui Morgan festeggia i suoi primi 50 anni. Una vera e propria festa, in programma il 23 dicembre alle ore 22 al Teatro Parioli di Roma.

L’artista spegnerà le candeline nel modo in cui ha vissuto tutta la sua vita: in musica, regalando al suo pubblico una serata speciale in cui ripercorrerà i 30 anni di carriera che lo hanno visto protagonista sul palco. Al secolo Marco Castoldi, l’ex Bluvertigo è nato a Milano il 23 dicembre 1972.

Durante la serata, Morgan sarà accompagnato dagli artisti che hanno collaborato con lui nel corso degli anni. Tra gli altri, ci saranno anche la band Le Sagome e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, che accompagnerà Morgan nei suoi brani più classici e orchestrali.

I BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili in prevendita online sul sito di Vivaticket oppure direttamente ai botteghini del Teatro Parioli negli orari di apertura.

