Aldo, Giovanni e Giacomo sono tornati, a Natale con ‘Il Grande Giorno’: l’intervista

ROMA – A due anni da ‘Odio l’estate’, l’inossidabile trio Aldo, Giovanni e Giacomo torna sul grande schermo con ‘Il grande giorno’ diretto da Massimo Venier, che lo ha scritto insieme a (Davide Lantieri e Michele Pellegrini. Una commedia (dal 22 dicembre al cinema con Medusa Film in 600 copie) alla ‘Hollywood Party’ che si trasforma in una malinconica e nostalgica riflessione sul tempo che passa, sui legami che riescono a superare qualsiasi intemperia. Ma anche sui bilanci della vita di ognuno di noi. Immancabili scene esilaranti.

La storia è ambientata in villa tanto grande quanto lussuosa sul lago di Como, in cui sta per celebrarsi il matrimonio tra Elio (Giovanni Anzaldo) e Caterina (Margherita Mannino), figli di due ‘leader del mobile’ di Segrate, ovvero Giacomo e Giovanni. Il primo molto oculato nelle spese stellari per le nozze, il secondo non ha badato a spese: dall’ingaggio di Francesco Renga per cantare ‘Ave Maria’ a quello del maitre soprannominato ‘il Riccardo Muti catering’ (Pietro Ragusa) e fino al cardinale (Roberto Citran), amico stretto di Papa Ratzinger. Quando tutto sembra per andare nel verso giusto arriva l’esplosivo Aldo, il nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni (Lucia Mascino), che riesce a sciogliere i nodi nelle relazioni di Giacomo e Giovanni con le loro moglie insoddisfatte (Antonella Attili ed Elena Lietti). “Il matrimonio è un luogo comune del cinema con tantissime commedie. In questo film con Aldo Giovanni e Giacomo ho cercato di ispirarmi alla loro realtà, come faccio di solito, per inventare sempre qualcosa di nuovo”, ha dichiarato Venier durante la conferenza stampa al cinema Adriano di Roma. L’idea de ‘Il grande giorno’ è nata “quando la figlia di Giovanni, Mara, si è sposata. Lui ha fatto un discorso emozionante che mi ha smosso qualcosa in testa”.

In tema di bilanci non si può non far riferimento al legame che hanno da sempre Aldo, Giovanni e Giacomo. “Il futuro è incerto, quindi cerchiamo di programmare il presente. Il segreto per restare insieme è che ognuno di noi faccia le sue cose”, ha detto Giovanni. “Tra di noi c’è sempre la scintilla e spero che continuerà ad esserci ancora per molto tempo”, ha dichiarato Aldo. Come in una relazione, come si fa a sconfiggere l’abitudine? “Dilatando il tempo. In ogni rapporto ci sono delle insofferenze ma noi siamo riusciti a superarle anche seguendo un proprio percorso personale. Io dirigo un teatro di Milano, Giacomo e Giovanni hanno fatto dei film da soli”, ha sottolineato Giacomo.

Al centro del film anche la famiglia, un tema che ricorre spesso negli ultimi film come ‘Avatar: La via dell’acqua’. “Questa è la tematica più interessante – ha detto il regista – perché alla nostra età ci chiediamo cosa succede quando i figli diventano grandi. Aldo Giovanni e Giacomo funzionano al cinema quando raccontano qualcosa di personale, mentre in tv o a teatro possono spaziare”. ‘Il grande giorno’ – dedicato al compianto produttore del trio Paolo Guerra – è accompagnato dalla colonna sonora di Brunori Sas. Tra le canzoni ‘Figli della borghesia’. Il film è una produzione Emanuela Rossi per Agidi Due, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video.

