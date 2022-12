Femminicidio nel foggiano: una donna di 44 anni è stata uccisa in casa dal marito

BARI – Si chiamava Giovanna Frino e aveva 44 anni la donna uccisa questa mattina, intorno alle 12, dal marito Antonio Di Lella di 56 anni. L’omicidio si è consumato nell’appartamento dove la coppia viveva, insieme alle tre figlie, ad Apricena, nel foggiano.

LEGGI ANCHE: Dramma nel Palermitano: uccide la compagna, scrive su Facebook e poi si toglie la vita

L’assassino si è barricato in casa dopo aver ammazzato sua moglie, ma i carabinieri, poco dopo, lo hanno convinto ad uscire e costituirsi.

IL SINDACO: “UNA TRISTEZZA INFINITA”

Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha parlato di “una tristezza infinita. Sono addolorato per la vita incomprensibilmente spezzata alla nostra concittadina e vicino alle famiglie distrutte dal dolore per questa immane tragedia. Ciò che è accaduto oggi è una brutta pagina per la città di Apricena. In segno di cordoglio e vicinanza, sono state sospese tutte le attività natalizie in programma per la giornata odierna. Porgo alle famiglie coinvolte il mio personale cordoglio e quello dell’intera nostra comunità. Che i nostri fiori e le nostre preghiere possano raggiungerti: riposa in pace Giovanna e veglia sulle tue figlie“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it