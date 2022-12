Crolla un muro esterno al liceo ‘Picasso’ di Pomezia

ROMA – Questa mattina al liceo ‘Pablo Picasso’ di Pomezia, mentre studenti e studentesse facevano lezione, è crollato un muro esterno.



“L’istituto derubrica il problema ad una ‘questione esterna’, senza garantire in nessun modo che invece non si tratti di un problema strutturale e quindi continuando a normalmente le lezioni- ha commentato la Rete degli studenti Medi– È impensabile che ancora oggi le scuole dove tutti i giorni facciamo lezione non ci facciano sentire sicuri. Questa volta non c’era nessuno sotto alla finestra, nessuno si è fatto male, ma poteva andare molto diversamente. Siamo stanchi della totale assenza di un piano strutturale per l’edilizia scolastica, lo siamo ancora di più nel territorio di Pomezia dove da anni chiediamo investimenti seri che portino non solo alla manutenzione e alla sicurezza ma anche alla costruzione di un nuovo plesso ad Ardea”. Per gli studenti Medi “Questa situazione è inaccettabile, non resteremo a guardare. Vogliamo una risoluzione strutturale dei problemi della scuola”.

