Beautiful, dopo Sheila torna anche Deacon: i due stringeranno un’alleanza? Le anticipazioni

ROMA – È tempo di ritorni a Beautiful. Dopo la perfida Sheila Carter nella soap è riapparso anche il temibile Deacon Sharpe, e in molti si chiedono se i due non stringeranno un’alleanza per conquistarsi la fiducia dei rispettivi figli. Finn, infatti, vorrebbe conoscere la sua madre biologica, dopo la scoperta shock durante il matrimonio con Steffy. La moglie è assolutamente contraria e lo ha messo davanti a un aut aut, costringendolo ad allontanare Sheila.

Una situazione per alcuni versi simile a quella che sta vivendo Hope Forrester, nata dalla relazione fedifraga tra sua madre e Deacon Sharpe, l’allora marito dalla figlia maggiore di Brooke Logan. Quest’ultimo dopo aver scontato diversi anni di galera è tornato a Los Angeles convinto a riconquistare l’amore di sua figlia.

COSA SUCCEDERÀ NELLE PROSSIME PUNTATE DI BEAUTIFUL: LE ANTICIPAZIONI

Liam, Ridge e Brooke cercano di convincere Hope a non frequentare suo padre, che loro considerano un criminale. Lui decide di andarsene, ma ben presto riapparirà. Ridge e Steffy temono che Hope e Finn cedano alle richieste dei rispettivi genitori, che loro ritengono pericolosi, cadendo nella loro trappola. Liam e Brooke, intanto, cercano di convincere Hope a tenere lontano Deacon, ma lei si ribella, intenzionata a decidere in piena libertà.

IL PATTO TRA SHEILA E DEACON

Steffy racconta a Finn la torbida storia dei rapporti della sua famiglia con Sheila. Nel frattempo, Sheila e Deacon stringono un sodalizio per riconquistare la fiducia dei propri figli. Deacon si presenta alla Forrester per convincere Hope a lasciarlo rientrare nella sua vita, ma Liam lo allontana. Thomas subaffitta il suo appartamento a Paris. Ridge parla con Quinn e poi con Carter cercando di convincerli di aver sbagliato ad aver stretto l’accordo con Eric, e che avrebbero dovuto rifiutarlo. Katie ritiene inammissibile che Eric abbia incoraggiato Quinn e Carter ad andare a letto insieme. Thomas, sfumato l’acquisto della casa che desiderava, convince Paris a restare a casa sua

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it