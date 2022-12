A Roma torna il Concertone di Capodanno: sul palco Elodie, ma non solo

ROMA – Dopo lo stop per Covid, il 31 dicembre torna a Roma il Concertone di Capodanno. Ad annunciarlo è stato in una conferenza stampa in Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco allestito di fronte al Colosseo ci saranno Elodie, Franco126, Madame e sangiovanni. Il titolo dell’evento sarà ‘RomeRestarts23’.

