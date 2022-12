VIDEO | A Bologna il cimiterino per tutte le religioni, ecco come sarà

BOLOGNA – Un cimitero, anzi un ‘cimiterino’ interreligioso che possa ospitare sepolture che rispettano credi e confessioni religiose: ancora non c’è ma potrebbe esserci. A Bologna hanno studiato la cosa e scoperto come si potrebbe fare: ed ecco dunque il video che descrive come potrebbe essere. È il frutto del percorso di studio realizzato nel piccolo cimitero di San Pietro poco fuori Ozzano (Bologna) da un un gruppo di studenti di Architettura dell’Università di Bologna, assieme ai loro docenti: hanno immaginato non solo come restaurare e conservare le strutture esistenti, ma anche come riorganizzare e impostare gli spazi per accogliere sepolture di varie confessioni.

L’esempio più banale è l’orientamento verso la Mecca dei defunti musulmani. Ma si pensa anche a un’area dove piantare alberi e consentire di associare ogni pianta alle ceneri di un caro estinto. E dopo una prima presentazione a Ozzano, nei giorni scorsi a Bologna è stato svelato il mini-film che mostra il progetto.

