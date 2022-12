I Måneskin annunciano un singolo con Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine

ROMA – I Måneskin annunciano il nuovo singolo. Si intitola ‘Gossip’ e uscirà il 13 gennaio 2023. Nel brano la collaborazione di Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e molti altri.

DAMIANO: “UN ONORE COLLABORARE CON LUI”

“L’enorme esperienza di Tom Morello- ha detto Damiano- ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!“.

“Tom- ha aggiunto Thomas- è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!”.

“La canzone- ha spiegato, invece, Victoria- nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo, su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più alla classica irriverenza uptempo dei Måneskin”.

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!”, ha concluso Ethan.

IL SINGOLO “LA FINE” E LA TRACKLIST DEL NUOVO DISCO

Con la canzone, la band ha anche svelato la tracklist del nuovo album ‘Rush!’. Il disco, composto da 17 tracce, verrà pubblicato il 20 gennaio 2023.

Own My Mind

Gossip Feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not For You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono Della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest

I Måneskin, però, non potevano lasciare i fan senza un regalo di Natale e hanno pubblicato il brano ‘La fine’.

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, ‘Rush!’ è stato registrato a Los Angeles, Tokyo e in Italia e includerà i singoli già pubblicati: ‘Supermodel’, ‘Mammamia’ e il più recente ‘The Loneliest’.

