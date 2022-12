Fiorello difende Cristina D’Avena: “Anche io ho cantato alla Festa dell’Unità”

ROMA – Fiorello spezza una lancia a favore di Cristina D’Avena. La cantante, che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera, ha accettato di esibirsi alla festa di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo a Roma attirandosi critiche da ogni dove. “Io sono andato a cantare alla Festa dell’Unità. Ho fatto cantare ai comunisti ‘Bella Ciao’ e nessuno ha detto niente. Se avessi cantato dall’altra parte invece… e no! Deve valere per tutti!”, ha dichiarato lo showman a Viva Rai2!. “Cristina D’Avena l’hanno chiamata e lei ha detto ‘quant’é?’. E le hanno risposto: ‘Ti diamo questi’- ha aggiunto Fiorello mostrando delle banconote – Quindi non indignatevi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it