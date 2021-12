A Taranto via alle vaccinazioni per i bimbi under 12

BARI – Sono iniziate oggi in quattro scuole della provincia di Taranto le somministrazioni di vaccino anti covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni mentre all’ospedale di Castellaneta, si è svolta una seduta dedicata ai bambini fragili. “Oggi è una giornata importante perché possiamo cominciare in sicurezza a proteggere anche i bambini – ha affermato Michele Conversano, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl ionica – Nelle scuole, ambiente famigliare ai più piccoli, potranno vaccinarsi anche i genitori se lo vorranno sia con il vaccino anti covid, sia con quello antinfluenzale”.

Sono 15 le scuole individuate come punti di vaccinazione scolastica territoriale. Ogni istituto informa i genitori sugli appuntamenti nella scuola più vicina a quella frequentata e raccoglie le adesioni. Per ogni seduta vaccinale sono previsti circa 120 accessi, è molto importante rispettare il calendario di convocazione per evitare disagi e attese.