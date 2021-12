Covid, oggi 26109 contagi e 123 decessi: mai così alti da marzo scorso

ROMA – Sono 26.109 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 23.195) e 123 i decessi (ieri 126), registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute. I nuovi contagi non sono così alti dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. Dall’inizio dell’epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 5.308.180, quelle guarite sono 4.854.949, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 135.301. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 718.281 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, ovvero 83.643 in più rispetto ai 634.638 di ieri. Rimane stabile il tasso di positività, ieri al 3,65%, oggi pari al 3,6%. Aumentano anche le terapie intensive (+47), per un totale di 917, e i ricoveri (+29).