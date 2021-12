Bologna annulla il Capodanno in piazza Maggiore, Lepore: “Bisogna evitare i contagi”

BOLOGNA – Dopo Roma anche Bologna annulla i festeggiamenti in piazza per Capodanno: “Nella mattina di ieri si è svolto il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza e in quella sede si è condivisa l’opportunità di annullare la festa del Capodanno in piazza Maggiore“, annuncia una nota del Comune. “Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi”, dichiara il sindaco Matteo Lepore: “In un momento in cui i contagi tornano a salire e nel quale chiediamo a tutti di vaccinarsi e proteggersi, compresi i nostri bambini e bambine, dobbiamo evitare occasione di potenziali contagi o situazioni non coerenti. Vogliamo, da questo punto di vista, dare anche un segnale, quello di continuare ad essere prudenti ed evitare di mettere a rischio la salute propria e degli altri“.

Aggiunge Lepore: “Siamo certi che i bolognesi sapranno dare prova di maturità anche in questo momento, collaborando affinché la notte di Capodanno sia una notte di festeggiamenti sereni e in piena sicurezza, evitando assembramenti”. Infine, il sindaco rivolge “un ringraziamento alle altre istituzioni che compongono il tavolo per l’ordine pubblico, per la condivisione di queste valutazioni e la collaborazione fattiva”. Un mese fa, insieme all’annuncio della proposta vincitrice del concorso per il Vecchione da allestire in piazza Maggiore a Capodanno, era stato pubblicato un rendering dell’installazione circondata da persone festanti: non ha portato particolare fortuna.