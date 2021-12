Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 dicembre 2021

SCIOPERO GENERALE, CGIL E UIL CONTRO IL GOVERNO

“Piazze piene, urne vuote”, è lo slogan usato dai sindacati che questa mattina hanno manifestato nelle piazze di cinque città: da Roma a Milano, ma anche a Bari, Cagliari e Palermo. Lo sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra è un attacco al governo e a tutta la politica. “La gente chiede cambiamento e non si sente rappresentata”, dice Maurizio Landini dal palco di piazza del Popolo a Roma. “Questo è solo l’inizio della battaglia, noi non ci accontentiamo”, aggiunge Pierpaolo Bombardieri. L’adesione dei metalmeccanici alla mobilitazione è stata dell’80%. Critiche arrivano da Matteo Salvini che definisce lo sciopero “senza senso” e anche Forza Italia e Calenda parlano di effetto boomerang per i sindacati. Restano cauti Pd e Movimento 5 stelle, che invitato il governo a sedersi al tavolo per continuare a dialogare con le parti sociali. Difficilmente la legge di bilancio cambierà come chiedono Cgil e Uil; il Tesoro fa notare, infatti, che la riforma dell’Irpef, unita alla decontribuzione e all’assegno unico, premia proprio i redditi medio bassi.

MATTARELLA DAL PAPA, VISITA DI CONGEDO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricevuto questa mattina in Vaticano dal Papa: una visita di congedo, quella del Capo dello Stato giunto al termine del settennato. Un altro segnale che Mattarella manda alla politica, per ribadire la sua indisponibilità a una rielezione al Quirinale. Il colloquio con Bergoglio è durato 45 minuti. Tra i temi affrontati, ci si è soffermati sulla pandemia, sulla campagna di vaccinazione in atto, sulla famiglie e i migranti. Durante la visita c’è stato uno scambio di regali. Il Papa ha regalato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; il presidente della Repubblica una stampa con veduta di Roma dal Quirinale.

COVID, A MARZO VACCINO PER I BIMBI 0-5 ANNI

Il Covid non si ferma. La situazione negli ospedali si fa sempre più difficile, avverte la Fondazione Gimbe, che nella settimana che va dall’8 al 14 dicembre registra un aumento dei nuovi casi e dei decessi pari al 18%. Crescono le prime e le terze dosi del vaccino. Oggi è iniziata la campagna vaccinale dei bambini nella fascia 5-11 anni, ma già a fine marzo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, potrà prendere il via la somministrazione per i bambini con meno di 5 anni. Intanto, il premier Mario Draghi, impegnato a Bruxelles al Consiglio europeo, ha ribadito la linea del governo che per arginare la variante Omicron ha deciso cinque giorni di quarantena per chi arriva in Italia e il tampone per gli immunizzati.

BCE: STOP AL PIANO PANDEMICO A MARZO 2022

La Banca centrale europea lascia ancora i tassi d’interesse invariati. La presidente Christine Lagarde annuncia che a fine marzo la Banca centrale europea terminerà gli acquisti sul mercato dei titoli di debito pubblici e privati. Il piano Pepp, autorizzato con l’esplosione del Covid, potrà però riprendere qualora fosse necessario per fronteggiare shock negativi derivanti dalla pandemia. La ripresa dell’economia europea va avanti, sottolinea Lagarde, nonostante la nuova ondata e la variante Omicron abbiano indotto alcuni Paesi a prendere nuovi provvedimenti restrittivi.