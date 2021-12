Trovano uno zaino con 5.500 euro e chiamano la polizia: restituito al proprietario

BARI – Hanno trovato uno zaino in una strada della periferia di Lucera (Foggia) accanto a un’auto. Lo hanno raccolto e quando lo hanno aperto hanno trovato 5.500 euro in contanti. I due ragazzi hanno chiamato la polizia. Sono stati gli agenti attraverso gli effetti personali trovati nello zaino a ipotizzare chi potesse essere il proprietario. Hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo – un commerciante – dove hanno trovato la moglie in stato di agitazione a causa della perdita della borsa con dentro i soldi per effettuare dei pagamenti. La donna si è calmata quando le è stata restituito lo zaino. Ai ragazzi ha dato una ricompensa.