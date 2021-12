Dai carabinieri regali di Natale per i piccoli pazienti dell’ospedale di Marsala

PALERMO – Doni per i piccoli pazienti dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, in provincia di Trapani, da parte dei carabinieri. I militari della Compagnia di Marsala hanno consegnato ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dei regali natalizi. I carabinieri, inoltre, hanno trascorso alcune ore in reparto parlando e giocando con i piccoli degenti.