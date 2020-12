Covid, 17.572 nuovi contagi e 680 morti nelle ultime 24 ore

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.572 su 199.489 tamponi effettuati, in aumento rispetto ai 14.844 contagiati di ieri (su 162.880 tamponi). Il rapporto tra contagiati e tamponi è 8,8%, in calo rispetto a ieri (9%). Le vittime oggi sono 680. Sono 2.926 le terapie intensive per covid in Italia, 77 in meno rispetto a ieri. Per la prima volta da settimane, scendono sotto la soglia delle 3.000. Giù anche i ricoveri ordinari che si attestano sui 26.897, 445 in meno in 24 ore.

