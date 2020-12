Piano di distribuzione dei vaccini, la Regione Campania non ci sta

La Regione Campania, nel corso della riunione delle Regioni con il governo e il commissario Domenico Arcuri, ha espresso “netta contrarietà” rispetto al piano di distribuzione delle dosi di vaccino alle Regioni. Dall’ente di Palazzo Santa Lucia lo giudicano “non commisurato a criteri oggettivi di fabbisogno”.

La Campania ha proposto che “in fase di prima ripartizione del vaccini si tenesse conto della popolazione delle singole Regioni. Tale proposta – si legge in una nota – non è stata accolta, e si sta procedendo con un piano che prevede evidenti ed immotivati squilibri fra le quote destinate alle diverse Regioni”.

“La Campania – prosegue la Regione – ribadisce con forza il dissenso su questo modo di procedere ed insisterà nella richiesta di commisurare il piano di attribuzione dei vaccini a criteri oggettivi, che evitino qualsiasi disparità di trattamento e deprecabili competizioni territoriali”.

