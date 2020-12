Scuola Milano, studenti sotto la regione Lombardia: “Favorisce i privati”

Di Michele Mastandrea

MILANO – Protesta di Uds Lombardia sotto la sede di Regione Lombardia, in occasione della discussione sul Bilancio 2021 in consiglio regionale. Presenti non solo iscritti alle scuole secondarie, ma anche studenti degli atenei milanesi. Nel mirino dei manifestanti le scelte in materia di finanziamento degli istituti, che favorirebbero quelli privati a scapito di quelli pubblici.

“La Regione taglia 3,5 milioni di euro per il diritto allo studio, assegnando il 61% dei fondi stanziati al privato, aiutando dunque chi ha gia’ tanto”, afferma alla ‘Dire’ Zoe Pontillo, responsabile comunicazione di Uds Lombardia. Per la studentessa, “la Regione ha ancora una volta ignorato gli studenti, soprattutto rispetto a dove destinare i fondi. Serve investire nell’edilizia scolastica, nel trasporto pubblico, nel sostegno a chi non si puo’ permettere gli strumenti necessari alla didattica a distanza”.

Sul tema trasporti, decisivo per la riapertura, per Pontillo “non si e’ fatto abbastanza, chiediamo che siano aumentate le corse e ampliato il parco mezzi, serve aiutare soprattutto chi abita in periferia“. In uno striscione si chiede di “mettere al centro l’istruzione nel Bilancio”, in un altro si sottolinea come per la Pedemontana siano stanziati 360 milioni di euro e per la scuola solo 19,7 milioni. Tra le altre richieste della piazza, ci sono la copertura totale delle borse di studio universitarie per gli studenti idonei, contributi affitti per studenti fuorisede, investimenti in mezzi pubblici gratuiti ed ecologici.