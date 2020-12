Ue, approvato meccanismo su condizionalità sullo Stato di diritto

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Il Parlamento europeo ha approvato oggi il meccanismo di condizionalita’ sullo Stato di diritto legato ai fondi europei. I Paesi membri che non rispetteranno lo Stato di diritto rischieranno di perdere l’accesso ai fondi dell’Unione.

“L’Unione europea garantira’ che i beneficiari finali non finiscano per pagarne il conto”, questi infatti “potranno presentare un reclamo alla Commissione attraverso una piattaforma web per continuare a ricevere gli importi dovuti”, si legge su una nota ufficiale del Parlamento europeo. Il meccanismo di condizionalita’ sullo Stato di diritto si applichera’ a tutti i fondi europei in gestione concorrente a partire dal 1° gennaio 2021.

“Il primo gennaio 2021 iniziera’ il monitoraggio e non sfuggira’ nulla a nessuno. Useremo tutti gli strumenti”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.