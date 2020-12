Niente miracolo di San Gennaro, il sangue non si è sciolto

“Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio padre perché dia forza e coraggio al nostro popolo per affrontare i momenti di questa contingenza”. Lo ha detto monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella di san Gennaro del Duomo di Napoli.

Il ‘miracolo’, come viene definito, si ripete tre volte l’anno (il 19 settembre, il sabato della prima settimana di maggio e a dicembre) ed è letto come un buon auspicio per la città di Napoli e per la Campania.

