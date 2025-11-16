VIDEO | A Napoli accese le luminarie di Natale, folla in piazza Municipio per l’accensione dell’albero

NAPOLI – Da questa sera le luminarie sono accese in tutta la città di Napoli, che si addobba ufficialmente a festa per il Natale 2025. Grande folla in piazza Municipio dove, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e del presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, si è svolta una cerimonia simbolica di accensione del grande albero di Natale che svetta davanti alla sede del Comune. “A questo Natale – ha detto Manfredi – abbiamo dedicato tanto impegno e anche tante risorse, grazie all’accordo con la Camera di Commercio, con 150 chilometri di strade illuminate e tantissime installazioni. Speriamo che sia un Natale di gioia e di serenità per i nostri concittadini, per i tanti turisti che vengono a Napoli e speriamo che sia anche un’opportunità di sviluppo commerciale per gli imprenditori. I napoletani volevano queste illuminazioni, e l’anno prossimo faremo ancora meglio: dobbiamo regalare questa gioia ai cittadini, ai bambini, alle tante famiglie che desiderano avere questo momento di serenità. L’abbiamo fatto nel centro della città e anche in tutti gli altri quartieri”.

“È stato un momento emozionante per le migliaia di persone che sono in piazza Municipio stasera, vivendo con trepidazione la prima accensione delle luminarie, che ha riguardato non solo questa piazza, ma tutta la città. Quest’anno – ha spiegato Armato – ci abbiamo messo un impegno strepitoso e straordinario, abbiamo voluto precorrere i tempi, essere quanto più espansivi possibili, perché abbiamo messo 5mila installazioni in tutta la città per 150 chilometri di luce. Questo Natale luminoso può ufficialmente incominciare, e comincia in anticipo, il 16 novembre. La città è già pienissima di turisti, già pienissima di persone gioiose che sono nella nostra città alla ricerca di sorprese, di vivacità, di energia, cosa di cui Napoli è veramente ricca”.