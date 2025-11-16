In Libano l’Idf spara contro l’Unifil poi si difende: “È stato un incidente causato dal maltempo”

ROMA – Ancora momenti di tensione in Libano tra i militari Unifil e quelli israeliani dell’Idf. A spiegare quanto è accaduto sono stati i soldati delle Nazioni Unite attraverso una nota: “Questa mattina, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno aperto il fuoco contro i peacekeeper dell’UNIFIL da un carro armato Merkava, nei pressi di una posizione stabilita da Israele in territorio libanese. I colpi di mitragliatrice pesante hanno colpito a circa cinque metri di distanza i peacekeeper, che erano a piedi e hanno dovuto ripararsi nel terreno. I peacekeeper hanno chiesto all’IDF di interrompere il fuoco attraverso i canali di collegamento dell’UNIFIL. Sono riusciti a lasciare la posizione in sicurezza trenta minuti dopo, quando il carro armato Merkava si è ritirato all’interno della posizione dell’IDF. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Ciò rappresenta una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Ancora una volta, chiediamo alle IDF di cessare qualsiasi comportamento aggressivo e attacco contro o nelle vicinanze dei peacekeeper, che stanno lavorando per sostenere il ritorno alla stabilità che sia Israele che il Libano affermano di voler raggiungere”.

Dal canto suo, l’Idf ha liquidato la vicenda come un errore dovuto al maltempo: “Nella mattinata di oggi (domenica)- si legge nella nota- due sospetti sono stati identificati nella zona di El Hamames, nel Libano meridionale. Successivamente, le truppe hanno sparato colpi di avvertimento e i sospetti si sono allontanati. Non sono stati segnalati feriti. Dopo un’analisi, è stato stabilito che i sospetti erano soldati delle Nazioni Unite che stavano effettuando un pattugliamento nella zona e sono stati classificati come sospetti a causa delle cattive condizioni meteorologiche. L’incidente è in fase di accertamento. Le IDF sottolineano che non è stato effettuato alcun fuoco deliberato contro i soldati UNIFIL e che la questione viene gestita attraverso i canali ufficiali di collegamento militare. Le IDF continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele”.