MotoGp, a Valencia vince Bazzecchi davanti a Fernandez

ROMA – Trionfo per Marco Bezzecchi, apotesi per Aprilia. Si chiude così con il GP di Valencia la stagione 2025 della MotoGP. Il pilota Aprlia ha vinto il GP della comunità valenciana, classe MotoGP, precedendo il compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) e Fabio Di Giannantonio che ha così permesso alla Ducati di salvare una giornata al contrario decisamente negativa beffando la KTM di Pedro Acosta nella sfida per l’ultimo gradino per il podio. Bezzecchi chiude così il Mondiale sul podio, dietro i fratelli Marc, campione del mondo, e Alex Marquez.

Dopo poche curve dal via l’epilogo negativo per Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) nella polvere della via di fuga, spinto fuori da un azzardo di Johann Zarco (Castrol Honda LCR), successivamente penalizzato per la manovra. Il ducatista ha così detto addio alla possibilità di riprendersi il quarto posto in campionato. Negativa da subito la corsa per Franco Morbidelli. Il pilota italiano, con la sua Ducati (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), mentre gli altri in griglia si stavano schierando sul rettilineo principale, è finito orizzontale a causa di un contatto con la parte posteriore della RC213V della wildcard Aleix Espargaro. Scattato dalla pitlane, l’italiano è partito ma si è presto ritirato con un infortunio a una mano.

CLASSIFICA PILOTI: