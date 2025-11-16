FOTO | VIDEO | È il giorno del green carpet della Davis, ovazione per l’Italia

BOLOGNA – Un’ovazione per l’Italia, ma anche tanti applausi per le altre sette squadre nazionali che da martedì si affronteranno nelle Final 8 della Coppa Davis a Bologna. Stamani il ‘green carpet’ in piazza Nettuno tra due ali di appassionati, che hanno visto sfilare i team da Sala Borsa a Palazzo Re Enzo, dove è in programma il welcome brunch per atleti e staff. “Spaccate tutto”, urlano i tifosi ai portacolari azzurri, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (manca solo Simone Bolelli) accompagnati dal capitano Filippo Volandri nella passerella sotto il Nettuno. Ma è l’Argentina la prima nazionale a salutare il pubblico con Francisco Cerundolo, Francisco Comesana, Tomas Etcheverry, i doppisti Horazio Zeballos e Andres Molteni, accompagnati dal capitano Javier Frana.

I secondi ad affrontare il tappeto verde sono i prossimi sfidanti dell’Italia nel match dei quarti di finale in programma alla Super Tennis Arena della Fiera mercoledì, gli austriaci guidati da Jurgen Melzer, numeri 12 nella classifica della Coppa Davis: Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Alexander Erler. A seguire il Belgio con Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille e Joran Vliegen, con il capitano Steve Darcis. Subito dopo sfila la squadra che potrebbe riservare più sorpresa in questa finalissima, la Repubblica Ceca che schiera alcuni dei giovani più interessanti del circuito: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva e Adam Pavlasek con il capitano Tomas Berdych. Sul tappeto verde, a sorpresa, anche uno dei giocatori più forti al servizio, il francese Giovanni Mpetshi Perricard con i compagni di squadra Corentin Moutet, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert con il capitano Paul-Henri Mathieu. Non è ancora arrivato a Bologna Alexander Zverev, impegnato nei giorni scorsi nelle Finals Atp a Torino, dove non è riuscito a superare il round robin.

La Germania avanza sul green carpet senza il numero tre del mondo, ma con Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann e i doppisti Kevin Krawietz e Tim Puetz, accompagnati dal capitano Michael Kohlmann. Ultimo team a uscire da Sala Borsa è la Spagna, che almeno per la cerimonia di oggi deve fare a meno di Carlos Alcaraz, che sfiderà alle 18 Jannik Sinner nelle finali Atp Master. Presenti e molto applauditi i compagni Jaume Munar, Pedro Martinez, Pablo Carreno Busta e Marcel Granoller, con il capitano David Ferrer. Le Final 8 inizieranno martedì con il primo quarto di finale tra Francia e Belgio, poi toccherà mercoledì all’Italia contro la Francia. Giovedì, doppio turno con Spagna-Repubblica Ceca al mattino e Germania-Argentina al pomeriggio. Venerdì e sabato le dsemifinali e domenica la finalissima.