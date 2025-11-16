A Catania sequestrati 1.500 fuochi illegali: erano arrivati in un pacco ‘normale’ con corriere

CATANIA – Un carico di 1.500 pericolosi ordigni rudimentali spediti a Catania, è stato sequestrato attraverso un ignaro corriere. Il maxi-sequestro è stato eseguito dai poliziotti della squadra artificieri della questura, intervenuti in un hub di spedizioni dove era arrivato in maniera assolutamente illegale un carico di giochi pirotecnici e ordigni rudimentali per un peso complessivo di oltre 255 chili di esplosivo.

GLI ORDIGNI INTERCETTATI PER CASO

Un dipendente dell’azienda si è subito accorto del danneggiamento di alcune scatole di cartone, scorgendo, da una fessura, una scritta riferibile chiaramente a fuochi d’artificio. Per questo motivo, l’impiegato ha attuato le procedure indicate dalla polizia per queste situazioni che prevedono l’intervento del Nucleo artificieri. A questo punto l’area è stata messa in sicurezza e sono stati aperti gli scatoloni: all’interno c’erano 1.042 bombe carta e 522 ‘palloni di Maradona’. Una volta immessi nel mercato, gli ordigni, che sono stati distrutti in una cava, avrebbero potuto fruttare un guadagno illecito di almeno 25.000 euro. L’esplosione provocata dagli artificieri ha generato un cratere del diametro di cinque metri.