Liberato Camilo Castro, era detenuto in Venezuela da giugno: chi è il ‘Trentini’ francese

ROMA – Camilo Castro è libero. Il 41enne francese era detenuto in Venezuela dalla fine di giugno e la sua vicenda si può considerare in parallelo a quella del cooperante italiano Alberto Trentini, anche se le vicende sono diverse. La notizia della liberazione del francese è stata data su X dal presidente Emmanuel Macron: “Camilo Castro è libero. Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione. La Francia a volte avanza silenziosamente, ma sempre con determinazione e compostezza: è così che proteggiamo i nostri cari”.

Camilo Castro era scomparso il 26 giugno al confine tra Venezuela e Colombia, dove vive. La madre, appresa la notizia del rilascio, ha detto: “Pensiamo agli altri, non li dimenticheremo”. Alberto Trentini è detenuto a Caracas da un anno senza nessuna incriminazione formale. Proprio ieri la madre ha denunciato una situazione che non si sblocca, accusando il governo italiano di non aver fatto abbastanza.

Camilo Castro est libre.



Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération.



La France avance parfois sans bruit, mais toujours avec détermination et sang-froid : c’est ainsi que nous protégeons les nôtres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 16, 2025

CHI È CAMILO CASTRO

Camilo Castro è insegnante di yoga che viveva in Colombia: era scomparso il 26 giugno al valico di frontiera di Paraguachón, tra Venezuela e Colombia, dove era andato per rinnovare il suo visto di residenza colombiano scaduto. Secondo le ricerche condotte dalla sua famiglia e da Amnesty International, era trattenuto dalle autorità venezuelane. Il suo nome era stato inserito da Amnesty tra le “sparizioni forzate” frutto della politica dittatoriale di Nicolás Maduro contro oppositori e cittadini stranieri.