L’oroscopo di domenica 16 novembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Favoriti i viaggi e chi ha voglia di innamorarsi. Recupero alla grande!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Alcune situazioni sono più complesse, difficili da risolvere nel giro di pochi giorni, ci vorrà più pazienza del solito. Attenzione alle polemiche nei rapporti di vecchia data.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Per quanto riguarda l’amore la situazione oggi è coinvolgente. Organizza qualcosa di piacevole con amici e non pensare ai problemi!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Giornata di grande forza e soprattutto questo è il momento giusto per farti valere. Tutto quello che nasce ora è foriero di belle novità, non gettare acqua sul fuoco se ti piace una persona!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Questa giornata lascia un pochino a desiderare. Ripensi ad una storia del passato, e capisci che in qualche modo una certa ferita è rimasta aperta.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata influente se devi contattare una persona che ti interessa, oppure se devi viaggiare o fare una telefonata a qualcuno. Intenso l’amore, può rinascere se c’è stata una crisi nel passato.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non prendere sottogamba un invito, un’emozione, un incontro perché oggi, proprio grazie alle nuove realizzazioni e ai nuovi stimoli, puoi andare lontano.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Energia positiva. E’ un momento di forza, di grande incisività che permette anche un rilancio della vita sentimentale.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Gli atteggiamenti di una persona ti convincono poco e questa giornata può portare disagi nei rapporti con gli altri. Non esagerare, oggi qualche tensione sarebbe proprio da evitare.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Metterai in discussione tante cose in amore e nel rapporto con gli altri. Evita qualsiasi discussione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Questa giornata è buona, ma non ideale per mettersi a discutere o cercare a tutti i costi di fare polemica. Non fare il passo più lungo della gamba.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Cerca di fare cose divertenti. Le novità sono concentrate nel campo pratico. In amore il rischio è quello di discutere anche per motivi banali.