domenica 16 Novembre 2025

Ennesima sfida Sinner-Alcaraz per la finale di Atp Finals: dove vedere il match

La sfida tra i due numeri uno al mondo a Torino è alle 18

di Marcella PirettiData pubblicazione: 16-11-2025 ore 7:59Ultimo aggiornamento: 16-11-2025 ore 9:51

ROMA – E alla fine per la gioia dei fan la finale degli Atp Finals di Torino sarà ancora una volta una sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una sfida tra numeri uno al mondo. Sinner ci è arrivato dopo aver battuto in semifinale l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2. Alcaraz, invece, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

La partita oggi pomeriggio comincerà alle 18.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Come vederla? La finale Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2 (e in streaming su Rai Play), oppure anche sui canali Sky Sport, Sky Go, Now e Tennis Tv.

