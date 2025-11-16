Le previsioni meteo di domenica 16 novembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

Perturbazione al Centro-Nord. La giornata sarà contrassegnata da un tempo compromesso da nubi e piogge al Nord e in Toscana. Le precipitazioni saranno più forti sulla Liguria anche con nubifragi e sui settori montuosi della Lombardia e in serata su quelli del Triveneto, localmente moderate altrove. In nottata tenderà a peggiorare anche su Umbria occidentale e Lazio settentrionale.

NORD

Perturbazione atlantica in transito. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo via via più diffuso dai settori occidentali verso quelli orientali entro sera. Le precipitazioni previste potranno risultare piuttosto forti in Liguria e dai settori montuosi della Lombardia verso quelli del Triveneto in serata e nottata. Venti da sud e mari mossi. Valori massimi attesi tra i 10-11°C del Nordovest e Trentino Alto Adige e i 15-17°C del Nordest e della Liguria.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto in Toscana dove arriveranno le piogge sui settori settentrionali, anche molto forti, modeste sul resto della regione. Il cielo verso sera si coprirà anche sul resto delle regioni. In nottata arriva la pioggia anche in Umbria e sul Lazio. Venti da sud, mari mossi. Valori massimi compresi tra i 18 e i 22 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non ci saranno precipitazioni. Ma il cielo da irregolarmente nuvoloso tenderà a coprirsi dappertutto verso sera e in nottata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con locali rinforzi sul canale d’Otranto. I mari risulteranno mossi l’Adriatico e lo Ionio e generalmente calmo il Tirreno. Valori massimi attesi tra i 19°C di Potenza e i 25°C di Palermo.