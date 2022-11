Tommaso Zorzi in ospedale per un delicato intervento: “Ora sono circonciso”

(Foto dal profilo Instagram di Tommaso Zorzi)

ROMA – Intervento chirurgico per Tommaso Zorzi. Il conduttore ha informato i suoi quasi due milioni di follower su Instagram di essersi sottoposto a un’operazione per effettuare la circoncisione. L’intervento è stato effettuato in anestesia locale da sedato, e non totale come aveva preannunciato lo stesso Zorzi sul social.

“È stata un’operazione più complicata del previsto, l’avevo rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato più semplice. L’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo“, ha dichiarato Zorzi in una storia dopo l’operazione. “Sto bevendo secchiate d’acqua perché finché non faccio pipì non mi dimettono. Dovrei comunque uscire dall’ospedale in giornata”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it