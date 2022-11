Stoltenberg (Nato): “Dobbiamo incrementare la presenza a Nord”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Non ci sono prove che si tratti di un attacco intenzionale alla Nato da parte della Russia, ma questo incidente dimostra la pericolosità della guerra: ora il focus è sull’accrescimento della presenza della Nato nella parte orientale dell’Alleanza attraverso il dispiegamento di forze navali, aeree e truppe che permetteranno di rafforzare le capacità di difesa e di monitorare la situazione”. Così il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg durante la conferenza stampa organizzata al termine di una riunione del Consiglio Atlantico.

Il vertice è stato organizzato oggi per discutere della caduta di un missile nel villaggio di Przewodów, cittadina polacca poco distante dal confine ucraino, che ha causato due morti. “L’incidente è stato probabilmente causato da un missile ucraino lanciato in difesa dai continui attacchi perpetrati dalla Russia: Mosca è da considerarsi responsabile di questa brutale guerra di aggressione e Kiev ha il diritto di difendere la propria sovranità” ha aggiunto Stoltenberg, affermando che la Nato segue attentamente gli sviluppi dell’indagine al fine di trovare la giusta soluzione.

