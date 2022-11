A Modena 170.000 uccelli in arrivo da tutto il mondo, c’è anche la gara

MODENA – Ci saranno canarini coloratissimi, pappagalli esotici e uccelli provenienti da tutto il mondo. Sono oltre 170.000 gli esemplari che saranno esposti all’81esima Mostra Ornitologica Internazionale, “L’Internazionale Sor”, organizzata dalla Società Ornitologica Reggiana, in collaborazione con ModenaFiere e con il sostegno del Comune, quest’anno per la prima volta in programma nel quartiere fieristico di Modena dal 25 al 27 novembre. E c’è pure una gara: i volatili che parteciperanno alla competizione in programma sono 20.000 e provengono da 17 paesi europei ed extraeuropei, mentre quelli ‘a mercato’ sono 150.000. Un padiglione intero, in ogni caso, sarà dedicato alla competizione tra gli esemplari che sono stati iscritti alla speciale competizione, nel giro di poche ore dall’apertura delle iscrizioni. A valutare tutto penseranno oltre 100 giudici, il 30% dei quali proveniente dall’estero. Nel padiglione dedicato al mercato saranno presenti 1.700 espositori con oltre 200 stand commerciali di aziende italiane ed estere. Alla manifestazione saranno presenti anche studenti dell’istituto superiore Pascal di Reggio Emilia che faranno da interpreti per i giudici internazionali e per i visitatori stranieri, con “punti traduzione” nei vari padiglioni del quartiere fieristico modenese. Nell’ottica di limitare assembramenti, l’acquisto dei biglietti online sarà a prezzo scontato (12 euro giornata singola, 20 euro tessera per due giorni, 30 euro tessera per tre giorni) rispetto all’acquisto al botteghino (14 euro giornata singola, 24 tessera per due giorni, 36 tessera per tre giorni).

Assicura il presidente della Sor Ivano Gualerzi: “Non vediamo l’ora di riabbracciare gli allevatori, gli appassionati, gli addetti ai lavori e tutta l’enorme famiglia dell’ornitologia dopo gli anni terribili della pandemia. Dietro questa manifestazione c’è un valore enorme, oltre che per gli esemplari in mostra, anche per il mestiere di centinaia di migliaia di persone, dai mangimisti agli allestitori, senza dimenticare- precisa Gualerzi- i programmatori che hanno realizzato il software per la gestione dei punteggi di gara e considerando anche l’indotto per la città che ci ospita, dove il quartiere fieristico, le istituzioni e le associazioni di categoria ci hanno accolto a braccia aperte. Ci piacerebbe vedere anche tante famiglie modenesi intente ad ammirare gli splendidi uccelli presenti alla nostra manifestazione per tramandare una passione che ci coinvolge da più di ottant’anni”.

