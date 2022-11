La Campania chiede il ritiro del ddl sull’Autonomia, De Luca: “Sud condannato a morte”

NAPOLI – Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, convoca una conferenza stampa per annunciare azioni contro l’autonomia differenziata e annuncia: “Chiediamo il ritiro di questo provvedimento per avere un chiarimento politico di fondo sul senso dell’autonomia differenziata. Domani formalizzeremo la richiesta nella conferenza Stato-Regioni”.

Per il governatore “l’ipotesi Calderoli significa spezzare l’unità nazionale e condannare a morte il Sud“.

“DISTRUTTA L’UNITÀ DEL PAESE”

“Si ipotizza – ha spiegato De Luca in conferenza stampa – una competenza autonoma delle Regioni per quando riguarda personale sanitario, scolastico e previdenziale. Questo significa che l’unità del Paese viene distrutta. È intollerabile che si faccia una proposta di autonomia differenziata senza aver definito prima i Lep, questo significa andare avanti con il solito criterio della spesa storica”.

De Luca ha chiarito: “Parleremo con il presidente del Consiglio Meloni, mi auguro che colga fino in fondo il pericolo mortale per l’unità nazionale e per il destino del Sud”.

LE REGIONI DEL SUD UNITE

La Campania non sarà sola in questa battaglia. “Abbiamo raggiunto – ha spiegato il governatore – un’intesa con Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Lazio. Credo che ci sia un dibattito aperto anche al Centro e al Nord. Chi è orientato a difendere gli interessi delle proprie comunità non puoi rifiutarsi di combattere questa battaglia”.

