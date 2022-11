Il padre di Saman Abbas arrestato in Pakistan per frode

REGGIO EMILIA – “Il padre di Saman Abbas è stato arrestato in Pakistan“. A dare la notizia è la fanpage di Facebook della trasmissione Quarto Grado (Mediaset), citando fonti della polizia del Punjab, regione in cui l’uomo risiede dopo essere fuggito con la moglie. Shabbar Abbas sarebbe però stato arrestato per una presunta frode da poco meno di 20mila euro ai danni di un connazionale. Niente a che vedere quindi con l’accusa di omicidio della figlia, reato per il quale è ricercato dalle autorità italiane.

Nessuna comunicazione formale è giunta ai Carabinieri reggiani, che hanno in mano il caso. Il processo per il presunto omicidio della 18enne scomparsa da Novellara si aprirà in tribunale a Reggio Emilia il prossimo 10 febbraio. Entrambi i genitori sono stati rinviati a giudizio insieme allo zio della ragazza Danish Hasnain e a due cugini, questi ultimi tutti e tre arrestati all’estero dove erano fuggiti. I reati contestati sono concorso in sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere.

