“Perdonati” i morosi del ticket sanitario in Lombardia

Chi non ha pagato il ticket sanitario nel 2022 in Lombardia potrà pagarlo entro il 31 dicembre 2023, aggiungendo la sanzione amministrativa, interessi legali e le spese di procedimento. Chi ha ricevuto solamente il verbale di accertamento del ticket non pagato salderà sempre entro il 31 dicembre 2023 ma senza la sanzione amministrativa pecuniaria.

Lo prevede una norma di bilancio che riprende quanto già disposto per l’assestamento di bilancio di luglio all’esame della commissione sanità della Regione, che la licenzierà mercoledì 23 novembre per l’approvazione definitiva in Consiglio mercoledì 21 dicembre. Lo rende noto il presidente della commissione, Emanuele Monti (Lega), che parla di accordo coi sindacati motivato anche dal fatto che i “verbali di mancato pagamento si riferiscono per la stragrande maggioranza ad esenzioni con codici riconducibili a persone disoccupate” in massima parte “e nella restante ad anziani o bambini“.

MONTI (COMMISSIONE SANITA’): RAVVEDIMENTO OPEROSO SENZA MULTE ESAGERATE

Emanuele Monti (Lega)

Inoltre, è prevista una specifica disposizione per introdurre “una sorta di ravvedimento operoso nel senso di consentire ai soggetti ai quali non sia stato ancora notificato un verbale di accertamento di presentare- entro il termine del 31 dicembre 2023- formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante il pagamento dell’importo del solo ticket“.

“Lo avevamo già fatto nell’assestamento al bilancio di luglio- dice Monti- e lo riproponiamo anche per tutto il 2023 con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di tantissime persone che intendono regolarizzare la propria posizione e che hanno il diritto di farlo senza pagare sanzioni sproporzionate”.

