Trump si ricandida per le presidenziali del 2024

ROMA – L’ex presidente americano Donald Trump ha depositato presso una commissione federale degli Stati Uniti i documenti per la propria candidatura alle elezioni del 2024, entrando in questo modo in competizione per la Casa Bianca.

Nel corso di un comizio, a Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha detto di essere pronto a sfidare Joe Biden. “Il ritorno dell’America”, ha aggiunto l’ex presidente rivolto ai suoi sostenitori, “comincia oggi”.

