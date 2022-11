‘Glass Onion – Knives Out’, il racconto del cast (senza spoiler)

ROMA – Una grande, lussuosa, tecnologica e piena di sorprese cipolla di vetro, come recita il titolo ‘Glass Onion – Knives Out’, per un giallo in cui tutto non è come sembra tra ironia, ritmo e un cast stellare diretto da Rian Johnson. Dal 23 novembre al cinema (per una sola settimana) e su Netflix dal 23 dicembre, nel film – sequel del campione di incassi ‘Cena con delitto – Knives Out’ – torna Daniel Craig: dalla campagna del New England sbarca su un’esclusiva isola greca per risolvere un nuovo caso. L’attore ha definitivamente abbandonato lo smoking di James Bond (dopo ‘No Time To Die’) per rientrare in quelli dello scaltro ed elegante investigatore Benoit Blanc.

“Questo film non è propriamente un sequel di ‘Cena con delitto’. L’elemento in comune tra i due progetti è il detective Blanc”, ha raccontato il regista durante la global press conference da Los Angeles, che ha visto due grandi assenze, quella di Craig per motivi di salute, e quella di Dave Bautista impegnato su un set. “Con ‘Glass Onion’ ho voluto fare le cose nello stesso modo in cui le faceva Agatha Christie, sono un suo grande fan. Una donna sempre avanti e innovativa in ogni libro cambiando stile, mistero, location e personaggi. Ogni romanzo è una storia a sé. Con questo film – ha proseguito Johnson – l’obiettivo è dare allo spettatore il piacere del primo ma con un nuovo racconto che trasporta il pubblico sulle montagne russe e non davanti a un cruciverba da risolvere“.

Presenti all’incontro virtuale Janelle Monae, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick e Madelyn Cline. Ultimo ma non ultimo Edward Norton, qui nei panni di Miles Bron, un multimiliardario pieno di sé, leader nel settore tech. Ed è lui ad ‘accendere’ quello che poi si rivelerà un giallo. E lo fa inviando ai suoi sette amici (o nemici?) – Claire, la governatrice del Connecticut candidata al Senato(Hahn); Duke, youtuber seguitissimo (Bautista) insieme alla fidanzata Whiskey (Cline); Birdie, ex modella e politicamente scorretta fashion designer (Hudson) insieme alla sua assistente Peg (Henwick); Lionel, scienziato che lavora per Miles (Odom Jr.) ed Andie (Monae), ex-business partner di Miles – una scatola con enigmi da risolvere prima di poter accedere all’invito ufficiale nella sua lussuosissima villa su un’isola greca di sua proprietà per un weekend all’insegna del relax e del gioco, che consiste nello scoprire chi ha assassinato (per finta) Miles Bron. “La lista di coloro che potrebbero essere considerati fonti di ispirazione per questo personaggio è molto lunga. È un po’ come nella canzone ‘You’re so vain’ di Carly Simon, sei così vanesio tanto d pensare che il brano parli di te. Ci sono molti magnati dell’hi-tech che potrebbero vedersi riflessi in questo personaggio”, ha detto Edward Norton. La storia, però, prende una piega diversa e Blanc è pronto a risolvere il mistero. I film di Johnson “sono così amati perché, proprio come Agatha Christie, ha avuto la capacità di unire nei suoi film innovazione e tradizione mettendo in scena lo ‘zeitgeist’ (lo spirito del tempo che viviamo, ndr) del momento intrecciandolo a questo genere per raccontare le difficoltà dei giorni nostri che stiamo vivendo. E nella sua visione così lucida ci si può facilmente rispecchiare“, ha aggiunto Norton.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it