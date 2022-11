Biden: “Improbabile che il missile sia partito dalla Russia”. Potrebbe essere un razzo antiaereo ucraino

ROMA – “Improbabile” che il missile caduto ieri in territorio polacco, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, sia partito dalla Russia: lo ha detto il presidente americano Joe Biden, a Bali, in Indonesia, a margine del vertice del G20.

L’INCHIESTA NON È ANCORA CONCLUSA

In risposta alla domanda di un cronista, il capo di Stato ha fatto riferimento a “informazioni preliminari che contraddicono” la ricostruzione di una responsabilità diretta da parte di Mosca. Biden ha aggiunto che l’inchiesta sull’esplosione, che in Polonia ieri ha causato due morti, non è ancora conclusa. “Vedremo”, ha concluso il presidente americano.

LEGGI ANCHE: Missili sulla Polonia, ci sono vittime. Mosca: “Non siamo stati noi”. Varsavia indaga sull’origine

FONTI USA: IPOTESI MISSILE DI CONTRAEREA KIEV

Il missile caduto in territorio polacco che ieri ha provocato la morte di due persone sarebbe stato lanciato dalla contraerea dell’Ucraina in risposta a un bombardamento russo: lo hanno riferito tre funzionari americani citati dall’agenzia di stampa Associated Press.

I responsabili, coinvolti in un’inchiesta per l’accertamento dei fatti, hanno parlato chiedendo fosse mantenuto il loro anonimato. Oggi il presidente americano Joe Biden ha definito “improbabile” che il missile, caduto presso il villaggio di Przedwodow, sia partito dalla Russia.

LEGGI ANCHE: La Russia, i missili in Polonia e il Trattato Nato: ecco cosa può succedere

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it