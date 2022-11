“Amici” in studio per più di una canzone? La risposta di LDA e Albe

ROMA – Si sono conosciuti ad Amici 21 e lì hanno stretto un rapporto che va oltre la semplice connessione televisiva. E ora ce lo dimostrano con una canzone in coppia. È su tutte le piattaforme dallo scorso venerdì per Columbia Records/Sony Music Italy “Cado”, il nuovo singolo che unisce LDA e Albe.

Il primo napoletano, il figlio d’arte Luca D’Alessio, nato nel 2003; il secondo di Brescia, Alberto La Malfa, classe 1999. Dati anagrafici diversi solo apparentemente, ma che trovano un filo comune nella sintonia che hanno i due ragazzi.

UN’AMICIZIA VERA

“L’alchimia musicale viene sempre dall’alchimia che c’è nell’amicizia- racconta Luca- se non ci fosse stato questo rapporto, difficilmente saremmo riusciti a ‘cacciare’ una canzone come questa. Abbiamo scritto di due storie personali, di due cose diverse ma quando Albe si è messo a suonare il pianoforte e io ho fatto qualche linea melodica, è nato tutto in modo così naturale che neanche noi ci aspettavamo uscisse così”.

I due artisti l’hanno scritta una notte di qualche tempo fa a Roma e condivisa, quasi in tempo reale, durante una diretta Instagram. Un processo casuale e spontaneo che, successivamente, è passato sotto le orecchie sapienti di Alessandro Caiazza e Steve Tarta, quest’ultimo anche produttore del pezzo: una canzone d’amore pop, ma dai tratti drill.

ESISTONO 9 VERSIONI DI “CADO”

“La canzone non è stata scritta con delle idee chiare- spiega Albe- credo sia un flusso di emozioni nostre passate, più passate che presenti, che hanno portato a fare un pezzo su quell’argomento e in quel determinato modo. Non c’è stato niente di programmato o studiato”.

Alla fine, dallo studio, prima di quella ufficiale, sono uscite 9 versioni di “Cado”. Albe ricorda di aver chiesto a LDA di cambiare la strofa scritta inizialmente, poi varie modifiche sul beat e infine il risultato che oggi possiamo sentire su tutte le piattaforme. “È stato un bel parto ma come nei parti quando vedi tuo figlio sei tanto fiero”, ammette D’Alessio.

UNA COLLABORAZIONE DURATURA? AL MOMENTO, NO

E se il ‘lieto evento’, per continuare ad usare metafore, è appena avvenuto, c’è già chi si chiede se la collaborazione tra i due cantautori possa diventare qualcosa di duraturo, ovvero sfociare in un disco. A spegnere ogni speranza sono, però, gli stessi ragazzi. E Albe chiarisce: “Credo che ognuno, dato che siamo ancora agli inizi, io nonostante il talent mi reputo ancora un emergente, debba prendere la propria strada e farsi le ossa da solo. In futuro chissà, adesso no”.

LDA A SANREMO? CHISSÀ

Nel 2023, LDA ha, infatti, in serbo l’uscita del suo nuovo disco. Sanremo invece? In molti lo danno nella lista dei Big: “Mi stanno tirando delle ‘secce’ addosso inspiegabili. Io da napoletano sono super scaramantico. Per il momento, per me resta solo un sogno. Non si sa nulla, io non so nulla. Paradossalmente, sanno più le persone che stanno scrivendo che io. Sono contento che il mio nome circoli”.

Insomma, per nuovi sviluppi, bisognerà avere pazienza. I nomi di Sanremo 2023, tra l’altro, saranno rivelati a dicembre.

