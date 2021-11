Maltempo in Basilicata, frana nel Potentino: sgomberate 13 famiglie

POTENZA – A causa delle abbondanti piogge che nella giornata di ieri hanno interessato la Basilicata, una frana si è verificata nel centro abitato del comune di Castronuovo Sant’Andrea, in provincia di Potenza. Lo smottamento è avvenuto a ridosso delle abitazioni di via Roma, dal civico 33 al civico 16, e di via Parco della rimembranza, dal numero 1 al numero 9, ma al momento non ha provocato danni a cose o a persone. Il sindaco Antonio Bulfaro, in via precauzionale, ha disposto oggi lo sgombero di 13 famiglie.

La strada, che collega il paese verso la zona di Sella del Titolo, era già stata interdetta al traffico dei mezzi pesanti. Chiusa anche la scuola, per problemi all’impianto idrico causati dallo smottamento. Sul posto i tecnici del Comune e di Acquedotto lucano, i vigili del fuoco di Villa d’Agri e la protezione civile per monitorare costantemente la situazione.